André Gonçalves e Danielle Winits passam Natal juntos e se declaram: 'Meu prêmio'

André Gonçalves e Danielle Winits aproveitaram a celebração do Natal, na noite de domingo (24), para anunciar nas redes sociais a reconciliação do casal. Após enfrentarem altos e baixos na relação, eles haviam se separado em agosto deste ano em meio a polêmicas por dívidas de pensão do ator.

André, vice-campeão de 'A Fazenda 15', reencontrou a amada logo após a final do reality show e decidiu dar mais uma chance à relação.

"Meu amor maior é meu prêmio! Feliz Natal com muito amor pra todos!", escreveu ele em publicação no Instagram.

Danielle também aproveitou para se declarar para o ator. "Estranho seria se o nosso Natal não fosse o mais feliz desse mundo... Amo-te, campeão", escreveu a atriz.

O Natal da família de André também contou com a presença da sua irmã Vitória com os filhos, o enteado Guy, e o irmão de Danielle, Victor Winits.

Separação

Em agosto deste ano, Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram o fim do casamento no Instagram. Em comunicado à época, o casal informou que a decisão foi em comum acordo. Os atores estavam juntos há sete anos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo", dizia a publicação.