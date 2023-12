Maíra Cardi e Thiago Nigro casam no civil em regime de comunhão total de bens; entenda

O casal Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram no civil durante a véspera de Natal, nesse domingo (24). A novidade foi divulgada pelo influenciador milionário nas redes sociais, onde compartilhou imagens do momento.

Usando roupas temáticas nas cores verde e vermelho, combinação tradicional natalina, eles oficializaram o casamento. Na publicação, feita nessa segunda-feira (25), o companheiro da criadora de conteúdo refletiu sobre o significado do casamento civil.

"Nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?", escreveu.

Em seguida, Thiago Nigro revelou que os dois optaram por casarem com comunhão total de bens — regime em que todas as propriedades, inclusive aquelas adquiridas por cada um em data anterior ao casamento, e mesmo os advindos por herança, pertencem aos dois, de modo que, no momento da separação, serão igualmente partilhados, conforme informações do Ministério Público do Paraná (MPPR).

Thiago Nigro Influenciador Decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil — e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!"

O casal é quem escolhe qual regime de bens adotará ao se casar. Além da comunhão total de bens, também conhecida como comunhão universal de bens, há outros formatos; como a comunhão parcial, em que os bens adquiridos por cada um após o casamento são considerados comuns ao casal e, em caso de divórcio, são partilhados de forma igualitária entre os dois; há ainda a separação total de bens, na qual os bens adquiridos antes da união, quanto aqueles adquiridos por cada cônjuge ou companheiro durante a convivência do casal, permanecem na propriedade individual das partes, não havendo divisão do patrimônio em caso de separação.

Este não é o primeiro casamento do casal. Em agosto deste ano, Maíra e Thiago realizaram uma celebração intimista para comemorar a união, no Interior de São Paulo. Além da festa, os dois ainda fizeram outros eventos com amigos e familiares para celebrar o relacionamento. Eles assumiram estarem namorando em março deste ano.