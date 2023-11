Após foto com a mão na barriga de Maíra Cardi, Thiago Nigro comenta: ‘queremos mais seis’

Atentos a todos os detalhes em torno do casal Maíra Cardi e Thiago Nigro, os fãs estão ansiosos esperando se eles confirmam a gravidez da ex-BBB. Os rumores começaram após o empresário publicar uma foto deles juntos, nesta terça-feira (14), com a mão posta sobre a barriga dela, remetendo às férias que tiveram nos Estados Unidos, durante o mês de outubro.

Aumentando as especulações, o "Primo Rico" publicou, em seguida, outra imagem e os dizeres: "Queremos mais 6. Deus, família e trabalho".

Foto: reprodução/Instagram

O site da Quem entrou em contato com a assessoria de Maíra, mas ainda não obteve retorno sobre o assunto.

Em setembro deste ano, quando desativou sua conta no Instagram, Maíra declarou que seu foco nos próximos meses seria aumentar a família: "Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim. Isso requer muita atenção, muito cuidado, saúde emocional, saúde física, paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível", defendeu.

A famosa já é mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, do seu casamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, de cinco, fruto do seu conturbado relacionamento com Arthur Aguiar.