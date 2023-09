Maíra Cardi cumpre promessa e desativa perfil no Instagram

A coach e ex-BBB Maíra Cardi desativou sua conta no Instagram nesta sexta-feira (22). Ela havia anunciado, no início do mês, que se afastaria da rede social para tentar engravidar novamente.

Ao procurar o perfil da coach, o Instagram mostra a mensagem “esta página não está disponível”. Maíra, que recentemente se casou com Thiago Nigro, tinha mais de 9 milhões de seguidores na rede social.

Ela ainda aparece em registros no perfil da filha, Sophia, fruto do relacionamento passado com Arthur Aguiar. Essa é a segunda vez que ela desativa o perfil neste ano. Ao anunciar o afastamento das redes, a coach revelou que quer ter três filhos com Thiago.

“Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, quando não era Instagram. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. Mas venho dizer para vocês que, pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz”, disse.

“Quero ter mais três filhos, e já não sou tão novinha assim, o que requer mais atenção, mais cuidado, saúde emocional e física. Muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível. Cuido muito da minha saúde. Eu quero fazer a pré-concepção, o que significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente os seus hábitos. O seu e o do pai”, afirmou a ex-BBB.

Maíra disse que a rede social tem trazido mais coisas negativas do que positivas e pretender focar em novos projetos de vida. “Quero tranquilidade para gerar em paz. E quem sabe no final de tudo isso eu volte, ou não, quem sabe. Sou muito grata a tudo o que vivemos. Estou desativando, mas muito feliz com a minha escolha”, disse.