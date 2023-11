Thiago Nigro e Maíra Cardi terminam temporada nos EUA com 46 malas

O empresário e influenciador Thiago Nigro, de 33 anos, e a esposa, Maíra Cardi, 40, receberam críticas dos seguidores por terem aparecido ao lado de mais de 40 malas em viagem aos Estados Unidos.

O casal aproveitou uma temporada na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, de onde saiu na quinta-feira (1º). Thiago, conhecido como "primo rico", compartilhou um registro da saída do local mas nada chamou mais a atenção dos internautas do que as 46 malas.

"Foram 10 dias por aqui. Dos meus 17 aos 27 anos, não tive um só período de descanso. Estudava em período integral, estagiava numa empresa de marketing, e aos finais de semana e feriados, eu era barman e também trabalhava no Outback", disse Thiago no post aos 8,6 milhões de seguidores.

"Depois disso, trabalhei quase 16 horas por dia por mais 5 anos, até chegar nos 33. Com o passar do tempo eu atingi a liberdade financeira, mas também compreendi a importância do princípio do descanso. Quando estiver cansado, não desista. Descanse. Foi isso que vim fazer com toda a minha família", disse.

Os internautas não perdoaram. "Acho que a Maíra aproveitou para comprar malas na Disney", brincou uma seguidora. "Parece que passaram 10 anos lá", alfinetou outra.