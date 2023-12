Morre Kamar de Los Reyes, ator de Call of Duty, aos 56 anos

O ator norte-americano Kamar de Los Reyes, conhecido por interpretar o vilão Raul Menendez no game 'Call of Duty: Black Ops 2', morreu aos 56 anos nesse domingo (24) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele lutava contra um câncer recém-descoberto.

O artista atuava desde 2022 no drama 'All American', disponível no Brasil pela HBO Max. E, desde 2012, era a voz oficial do vilão Raul Menendez em vários jogos da franquia Call of Duty. Kamar também havia sido convocado para atuar na série 'Daredevil: Born Again', nova atração do herói Demolidor.

Veja também

Ele já contracenou com grandes estrelas como Jennifer Lopez em 'A Cela' (2000) e Angelina Jolie em Salt (2010). O ator foi vencedor de um Alma Awards (voltado à comunidade latina) em 2008, e também recebeu uma nomeação ao Daytime Emmy.

Kamar de Los Reyes deixa a mulher, Sherri Saum, atriz da série The Fosters, e três filhos, Caylen, de 26 anos, e os gêmeos Michael e John, de 9.