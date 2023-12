Atriz Claire Foy viraliza ao se recusar a assinar autógrafo com caneta azul; entenda motivo

A atriz britânica Claire Foy, uma das intérpretes da rainha Elizabeth II em The Crown, deixou os fãs curiosos nos últimos dias após ser recusar a autografar uma foto com uma caneta azul.

Um vídeo publicado pelo jornalista Michal Blank no TikTok mostra a artista sendo cumprimentada por um fã antes de sua participação no programa The Tonight Show. Ela chegou a pegar a caneta para dar o autográfo, mas recusou após ver a cor.

"Eu não assino em azul. Desculpa", disse Claire. O fã chegou a insistir, mas a artista ressaltou que não utiliza canetas na cor azul. Logo depois, ela concedeu um autografo a um fã que tinha uma caneta preta.

Legenda: Claire Foy não dá autográfos com canetas da cor azul Foto: Reprodução/Tiktok

O vídeo teve milhões de visualizações na rede social e deixou internautas curiosos. Nos comentários, alguns fãs apontaram que assinaturas em azul podem ser manipuladas mais facilmentes. Já outros lembraram que documentos exigem assinatura em azul e podem ser falsificados.

O jogador de basque Patric Beverly, do Philadelphia, já revelou em um podcast que foi orientado a não dar autográfos com a caneta azul, pois a assinatura pode ser copiada para outro objeto e vendida.

O advogado Christopher M. Naghibi, ouvido pelo portal Today, afirmou que antigamente a tinta azul não conseguia ter o mesmo contraste que a preta quando documentos eram scaneados e copiados, o que criou a impressão de ser mais fácil de ser forjada.

Há preferência de assinaturas em azul para documentos pois é mais fácil de distinguir a assinatura original, em comparação com a escrita em preto, segundo o jurista.