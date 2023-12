Letícia Cazarré revela diagnóstico de burnout durante a gravidez

Grávida do sexto filho e lidando com o tratamento de saúde da quinta filha, Guilhermina, Letícia Cazarré revelou um diagnóstico de burnout, que saiu pouco antes da descoberta da nova gestação. Ela e o marido, o ator Juliano Cazarré, têm enfrentado um delicado tratamento de cardiopatia na filha mais nova. A informação foi dada à revista Caras.

"Nos primeiros dias [da sexta gestação], em vez de sentir aquela alegria de uma nova vida que chega, eu senti muita preocupação, fiquei pensando se iria dar conta, se meu corpo iria aguentar", confessou Letícia.

"O que fiz foi rezar, tentar descansar mais... Foi o que os médicos mandaram. Eu dormia quatro horas por noite há meses e, durante o dia, era intenso, com os filhos para cuidar, todas as demandas que uma família grande tem. E, aí, meu corpo foi melhorando, a mente também e fui me sentindo mais eu mesma. Agora, acho que vai dar tudo certo", completou.

O burnout “é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade", segundo informações do Ministério da Saúde.

Saúde da filha mais nova

O adoecimento emocional de Letícia não ocorre devido ao trabalho, mas sim aos estresses de lidar com a cardiopatia da filha caçula.

Maria Guilhermina já nasceu, em junho de 2022, com a necessidade de fazer várias cirurgias devido aos problemas de coração. No último dia 19, inclusive, a bebê foi hospitalizada para trocar a cânula de traqueostomia.

Maria Guilhermina é diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma malformação congênita de uma das válvulas do coração.