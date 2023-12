Morre homem que inspirou o hit 'Acorda, Pedrinho', em Curitiba

Inspiração para a canção "Acorda, Pedrinho", Pedro Domingos do Prado morreu na noite dessa segunda-feira (25), aos 65 anos, em Curitiba (PR). O falecimento foi divulgado pela prefeitura, que detalhou que o corpo dele foi encontrado no hotel onde residia, no Centro da cidade.

A música da banda Jovem Dionísio foi um dos hits mais ouvidos nas plataformas de streaming de 2022 e foi uma homenagem ao homem, que era frequentemente visto adormecido em um boteco da capital paranaense, frequentado pelos membros da banda. No estabelecimento, ele era famoso pelo hábito de dormir e por participar dos campeonatos informais de sinuca.

“Ele encosta na mesinha dele, no cantinho dele e dá uma cochiladinha sentado no bar”, explicou o membro da banda Gustavo Karam, ano passado, em entrevista á CNN. “Toma uma cerveja, outra, dorme, acorda e volta”, complementou o colega Bernardo Pasquali, na ocasião.

"Acorda Pedrinho/ Que hoje tem campeonato" surgiu como uma piada interna entre a banda e acabou virando um trecho da música. O hit do ano passado ganhou até versões em francês e em japonês.

Banda se manifesta

Nas redes sociais, a banda lamentou a morte de Pedro. Em comunicado, afirmaram que ele era "insubstituível" e que nunca será esquecido.

O bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca", diz a nota.

Conforme o portal G1, o velório de Pedro Domingos acontece nesta terça-feira (26), na Capela Municipal São Francisco de Paula. O sepultamento é realizado nesta tarde, a partir das 16h, no Complexo Cerimonial de Pinhais.