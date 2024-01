Quem está no Monstro do BBB 23? Veja castigo escolhido nesta sexta (12)

A prova do Anjo do BBB 24 deixou Matteus Alegrete feliz, já que o brother venceu a disputa, mas o Castigo do Monstro veio para abalar as estruturas dos brothers com uma "punição" bastante cansativa.

Após vencer a disputa e garantir a imunidade da vez, Matteus escolheu Lucas Luigi e Isabelle para serem o 'Corvo e a Bruxa' do primeiro Monstro da 24ª edição do Big Brother Brasil. Visivelmente tristes, os dois receberam o temido colar e foram incumbidos da tarefa da vez, que envolve uma espécie de resistência.

Monstro da semana

O Monstro da semana foi intitulado de 'A Bruxa e o Corvo', instruindo os participantes escolhidos a se vestirem como os personagens. Cada um perdeu 300 estalecas e os dois devem se revezar no caldeirão presente no jardim da casa até o fim do castigo.

As fantasias ainda não foram entregues aos dois e ainda não foi informado até quando eles devem permanecer nos personagens.