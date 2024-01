Ex de Rodriguinho diz ter perdodado cantor em caso de agressão: 'Nos acertamos'

Nanah Damasceno, ex-esposa de Rodriguinho, falou sobre a relação com o pagodeiro após o episódio em que ele a agrediu. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram na quarta-feira (10), a influenciadora afirmou que o perdoou.

A declaração foi feita após a influenciadora publicar nos stories o print de uma redação de vestibular cujo tema era violência doméstica. Internautas apontaram que se tratava de uma indireta para Rodriguinho, mas ela negou.

Veja também

"Essa história já está muito bem resolvida. Nós nos acertamos, pedimos perdão, e eu acredito que as pessoas podem ter a chance de mudar, gente. De evoluir, de procurar melhorar. Foi isso que nós dois fizemos. Cada um seguiu seus caminhos, distantes, nos respeitando, com uma boa relação", declarou.

Segundo Nanah, hoje ela possui um bom relacionamento com Rodriguinho. "A partir de determinado momento conseguimos ter uma boa relação, por conta dos nossos filhos, e o que ficou no passado ficou no passado. Acho que ninguém deve ser condenado eternamente, que as pessoas merecem segunda chance", defendeu.