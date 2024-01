BBB 24 terá Prova do Líder após eliminação nesta quinta (11); veja como será

A segunda Prova do Líder do BBB 24 irá acontecer na noite desta quinta-feira, (11). Após a primeira eliminação da edição, o apresentador Tadeu Schmidt irá conduzir a dinâmica.

Deniziane, que venceu a última prova, terá direito ao "Poder do Não", ou seja, ela poderá vetar um participante de disputar a liderança.

O programa terá início logo após a novela "Terra e Paixão", por volta das 22h25. Antes da Prova do Líder, Tadeu irá anunciar quem é o primeiro eliminado da 24ª do reality show.

Giovanna, Yasmin Brunet e Maycon estão na berlinda. Neste ano, o público vota no participante que deve ficar na casa. Portanto, o menos votado deixará o BBB 24. Após a divulgação do resultado do paredão, Tadeu irá chamar os participantes para disputar a Prova do Líder.