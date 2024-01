Choro, treta e troca de farpas marcam madrugada no BBB 24 após formação de paredão

Após a formação do segundo paredão do BBB 24, os confinados tiveram a madrugada movimentada, neste sábado (13). Cenas de choro, tretas e trocas de farpas foram assistidas pelo público.

Davi, Juninho e Thalyta foram os nomes indicados ao paredão: Davi foi escolhido pelo líder Rodriguinho; Juninho foi também escolhido pelo líder depois de empatar nos votos com Raquele, e Thalyta foi 'puxada' pelo mototaxista no contragolpe.

Nos 30 segundos para justificar por que deveria permanecer na casa do BBB 24, Davi jogou algumas críticas para Rodriguinho.

Legenda: Davi demostrou raiva ao falar de voto de Rodriguinho Foto: Reprodução/Instagram

"Acho que o voto do Rodriguinho foi um voto com emoção, e não estratégia. E, pra mim, isso faz dele um péssimo jogador", declarou Davi.

O cantor de pagode conversou sobre a atitude de Davi com aliados durante a madrugada. Na cozinha do Vip, disse a Lucas Henrique que "foi homem" durante a votação e ainda declarou que sabia "fazer show".

Rodriguinho seguiu a madrugada falando sobre Davi. No Quarto Fada, o líder também conversou com Leidy Elin e chamou Davi de "folgado". Em conversa com Wanessa Camargo, o pagodeiro declarou que não queria "dar ideia" e nem olhar na cara do motorista de app.

Thalyta flagra brothers falando dela

Legenda: Thalyta ouvindo Juninho falando sobre ela Foto: Reprodução/TV Globo

Outros dois confinados que se desentenderam na madrugada foram Juninho e Thalyta. O brother estava conversando com Nizam no banheiro, falando da sister, quando ela se aproximou. O clima esquentou, o mototáxi disse que a advogada não estava deixando ele falar, e os brothers tiveram que intervir para que a treta não continuasse.

Rodriguinho tirou a sister do banheiro e, no jardim, ela chorou e foi consolada por Wanessa, Yasmin, Giovanna e Michel. A advogada sugeriu que Juninho teve uma atitude infantil com ela. Brunet aconselhou a sister a fingir que o mototaxista não existe.

"Parece criança, falando a versão dele gritando assim", disse Thalyta.

Juninho briga com aliados

Após a treta com Thalyta, Marcus Vinicius foi tentar convencer Juninho a conversar com o grupo do Puxadinho.

O mototaxista questionou se os votos que ele recebeu vieram do grupo que participa, e o comissário de voo deu a entender que sim. Juninho, então, falou que precisava saber de quem recebeu os votos e opinou que, se eles foram realmente do grupo, a votação foi uma "grande falsidade".

Depois disso, o brother deixou claro que não queria conversar com os "aliados" no game.