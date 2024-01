Por que participantes não usam óculos escuros no BBB? Entenda a proibição

Entre todas as características e peculiaridades do Big Brother Brasil (BBB), uma pode chamar atenção: os brothers não são vistos de óculos escuros, nem mesmo quando estão se expondo ao sol na área externa da casa.

O acessório foi vetado do reality show em 2008, após a produção perceber que os participantes estavam fazendo uso excessivo dele e, assim, deixando as expressões faciais difíceis de serem vistas e interpretadas. Com os óculos não dava para saber para quem cada um estava olhando, se a pessoa filmada estava emocionada ou mesmo com raiva de alguma situação.

Veja também

O incômodo teria começado ainda no BBB 7, mas a medida foi tomada na edição seguinte. A proibição só tem exceção durante as festas, se os óculos escuros fizerem parte de algum look escolhido para os confinados usarem. Mesmo nesses casos, porém, os itens possuem lentes transparentes.

Alguns itens proibidos no BBB:

Salto fino

Pelo perigo de andar com eles por áreas como o gramado, por exemplo, e, assim, acabar por prender o sapato e poder se machucar.

Estampas

A explosão de cores e detalhes se concentra apenas na decoração da casa. A explicação é que padronagens diversas podem atrapalhar na captação das imagens.

Acessórios

Itens com partes barulhentas como apliques em roupas e acessórios como brincos, colares e pulseiras, também para não dar problema na hora de escutar o que os brothers estão conversando.

Logomarcas

O reality show tem seus patrocinadores oficiais, o que impede que os participantes desfilem com logos de marcas que quiserem pela casa.