Íris Abravanel revela que o marido Silvio Santos foi padrinho de seu primeiro casamento

Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, revelou que o empresário havia sido seu padrinho de casamento. Em entrevista a Danilo Gentili, na última sexta-feira (19), a autora de novelas contou ainda que seu primeiro marido já morreu.

"Silvio Santos foi padrinho de casamento do meu noivo. É muito trágico. Ele foi padrinho do meu primeiro marido, já falecido. Agora posso contar", disse.

O casal está junto há 56 anos e Íris também revelou como o casal se conheceu. Ela estava comprometida e o encontrou na praia do Guarujá, no litoral de São Paulo.

"Eu estava na praia, comendo marisco cru, de repente chega um barco e Silvio desce. Ele era branco, quase transparente. Parecia uma lombriga (risos). Lá não tinha guarda-sol, árvore, nada para se proteger. Acharam uma pedra e colocaram ele lá debaixo. Quando eu olhei de longe, parecia uma ostra", revelou.

Pai de Íris não aprovava a relação

O pai da escritora não era fã do relacionamento de Íris e Silvio.

"Mas meu pai quando soube, ele ficou três dias de cama. Ele ficou louco, dava soco na parede. 'Eu achava que minha filha era inteligente. Mas é uma burra, se meter com homem de televisão'. Ele queria matar o Silvio", contou.

Íris contou ainda que o pai dela chamou o apresentador para conversar. "Ele não podia ir lá em casa, senão a vizinhança ia ficar sabendo. Ainda mais no Brás. Ele chamou meu pai para conversar e meu pai obrigou minha mãe ir, a culpou por não saber de nada. Quando meu pai voltou, ele disse: 'Não tem jeito. Ele lembra o dia e a hora que te conheceu, falou que sabe que você gosta da família. Se você não aceitar, vai ser um problema no relacionamento, queria até te tirar do país'".

A autora conta que o pai dela passou a aceitar a relação após a conversa. "Meu pai chegou apaixonado pelo Silvio. E aí, nos casamos", finalizou.