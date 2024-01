Astro de Trato Feito lamenta morte de filho aos 39 anos, morto por overdose

A estrela do programa de TV "Pawn Stars", conhecido como "Trato Feito" no Brasil, lamentou a morte do filho nas redes sociais. Rick Harrison, 58 anos, homenageou Adam Harrison, que morreu aos 39 anos devido a uma overdose, declarando: "Você sempre estará no meu coração. Te amo, Adam".

Conforme o Uol, Adam faleceu no dia 19 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo TMZ e pela família de Harrison.

Em meio ao luto, Rick pediu privacidade. "Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto estamos de luto com sua partida", escreveu em comunicado oficial.

Além de Adam, Rick também é pai de Corey e Jacob. Porém, Corey era o mais conhecido pelo público, já que participava do programa com mais frequência. "Cara, que merda, sempre amarei você, Bubba", escreveu Corey ao se declarar para Adam nas redes sociais.