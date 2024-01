Xamã detalha preparação para estrear em 'Renascer'

Xamã, de 34 anos, vai estrear em novelas no remake de “Renascer”, que estreia nesta segunda-feira (22) no horário das 21h da TV Globo. A trama conta a história da reestruturação da cultura do cacau no sul da Bahia depois da devastação feita pela vassoura-de-bruxa na década de 1990.

Veja também

"É meu primeiro contato com o fruto do cacau. Fizemos uma imersão em uma fazenda em Ilhéus (Bahia), vivendo toda a atmosfera do cacau", disse o artista ao Globo Rural. "Com a mão na massa aprendi mais sobre o processo de fertilização, como é o plantio, com eles se adaptaram para esse novo momento depois da vassoura-de-bruxa. Antes, só tinha noção do sabor do chocolate mesmo. Agora foi a mão na massa mesmo", completou Xamã.

Para interpretar o personagem Damião, um sujeito misterioso que carrega um rastro de mortes nas costas, o ator reforçou a importância de ter aprendido com os produtores locais de Cacau. O elenco apelidou-os carinhosamente de "minhocas da terra". "Os caras sabiam tudo e explicavam pra gente. Aquilo criou uma atmosfera incrível para a adaptação", contou.

"Um sonho poder fazer parte desse projeto tão grandioso, que é 'Renascer', e ontem foi nossa festa de confraternização com elenco e direção, pessoas que no decorrer desses meses de gravação se tornaram parte da minha família. A música e o cinema são dois amores da vida… talvez Damião também tenha dois amores", disse o artista em um post para seus 8 milhões de seguidores no Instagram.