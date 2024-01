Nizam chora ao vivo e pede desculpas por comentários sobre sisters no 'Mais Você'

Cumprindo a agenda prevista para os eliminados do Big Brother Brasil (BBB) 24, Nizam participou do “Mais Você”, exibido pela TV Globo, na manhã desta segunda-feira (22). Durante o programa, o ex-brother falou sobre o envolvimento com Alane e mostrou-se arrependido por ter feito comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Em relação à confusão envolvendo Alane e Vanessa Lopes, determinante para a desistência da influenciadora, o ex-BBB admitiu que deveria ter assumido a responsabilidade pelo conflito, que começou com uma fala dele.

“Foi uma fala infeliz, absolutamente infeliz [...] O que eu deveria ter feito era ter sido sincero, falar ‘pô, eu não lembro o que foi falado’ e até assumido a culpa de ter falado alguma coisa que ela se sentiu mal”, afirmou Nizam.

Para Ana Maria Braga, o Pipoca também confessou que poderia ter lidado melhor com o desmaio de Alane: “Eu tenho absoluta certeza de que eu poderia ter agido de forma diferente. (...) Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Não quis diminuir a dor e o sentimento de ninguém. Acho que pensei mais em mim do que qualquer outra pessoa.”

COMENTÁRIOS SOBRE YASMIN BRUNET

Durante a entrevista, Nizam ainda chorou ao comentar as falas sobre o corpo de Yasmin Brunet. “Ridículo, infantil, né, Ana... Tenho uma irmã mulher, minha mãe, minha sobrinha... Imagina se falassem isso delas”, disse.

“Consigo olhar e entender e me reconstruir, evoluir e olhar daqui para a frente. Entender o que aconteceu e como eu posso melhora. Meu comentário foi extremamente machista, infeliz, ridículo, o que você pode chamar, vacilo, tudo de pior”, afirmou o ex-brother.