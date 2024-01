Luigi volta a usar termo racista 'macaca' e incomoda Yasmin Brunet no BBB 24

O dançarino Lucas Luigi, um dos participantes do BBB 24, usou o termo "macaca" na madrugada, desta segunda-feira (22), durante conversa sobre interesses amorosos dos brothers — e deixou a modelo Yasmin Brunet indignada com a situação. A referência utilizada por ele é ofensiva para pessoas negras e, assim, o dançarino foi extremamente criticado nas redes sociais.

A expressão surgiu no Quarto do Líder, quando o brother estava ao lado de Vinicius, Rodriguinho e Yasmin. O primeiro, então, comentou sobre um emoji recebido dentro do confinamento:

"Ele me deu cobra só porque falei que não gosto de loira", disse Vinicius, ao que Luigi rebateu com o termo ofensivo: "Ele [Vini] gosta de macaca". Yasmin, de cara, se assustou com a declaração do dançarino. "Quê?", indagou a modelo, se dirigindo a Luigi. "Macaca não, ele gosta de preta, pretona", finalizou ele.

Veja o momento:

Desabafo com Wanessa

Logo após deixar o quarto, Yasmin recorreu a Wanessa para desabafar sobre a situação. Segundo ela, existe a possibilidade da eliminação de Luigi por conta das falas.

"Luigi é sem noção, cara. Não é possível que ele não saia, te juro", disse ela. "Não quero nem repetir, mas é uma pena porque eu gosto muito dele e não entendo por que ele fala essas paradas. […] Ele usou o mesmo termo de novo para falar da Leidy, cara", completou.

Yasmin lembrou de outra situação semelhante, quando Luigi chamou Leidy Ellen de 'macaca'. "Lembra daquele negócio que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo esse nome", disse Yasmin a Wanessa. "Parece que não pensa direito", disse Wanessa. "Não é possível, cara. Na hora que ele falou, eu até saí. Fingi que ia dormir e saí", finalizou Yasmin.

O caso citado por Yasmin rendeu uma conversa, ainda no início da edição, sobre a fala de Luigi. Leidy Ellen o procurou para criticar a declaração.

"Antes do Tadeu, acho que você falou 'macaca'. Eu, preta, sentada do lado de Luigi que parece ser um cara super bem entendido, pegar e falar isso? É muito chato! Se policie nas coisas que você fala aqui dentro. Se policie mesmo, porque a gente não sabe como tá lá fora", disse ela.

Luigi, então, pediu desculpas e afirmou que a situação não iria se repetir. "Falei porque tava acostumado, no meio dos moleques, foi no automático. Por isso que eu te pedi desculpa. Tipo, 'não era para eu ter falado, provavelmente deve ter sentido para caraca'", se explicou.