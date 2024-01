Irmã de Nizam critica comentário de Thais Fersoza durante bate-papo com eliminado no BBB 24

A irmã de Nizam não gostou de como o familiar foi tratado no programa Bate-Papo BBB, no fim da noite desse domingo (21), e criticou a postura da apresentadora Thais Fersoza. O brother foi o quarto eliminado do BBB 24, após receber 17,14% da média de votos para ficar.

Hanna foi uma das participações ao vivo da atração, que também é apresentada pelo humorista Ed Gama. Na ocasião, ela e o irmão ficaram emocionados.

Ao refletir que as atitudes machistas expressadas por Nizam durante a passagem pelo BBB deviam ser repensadas, a familiar aproveitou para alfinetar Thais pela forma como o ex-competidor estava sendo tratado na entrevista.

A Thais, na hora que estava te anunciando, falou do seu tique e tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você?", observou.

O comentário gerou um momento de silêncio no estúdio. Em seguida, Ed Gama agradeceu a participação de Hanna, que logo foi encerrada.

Em resposta, Thais pediu desculpas ao ex-brother e se explicou.

Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viralizaram brincadeira dentro da casa”, justificou.

“Ela está certa, é sua irmã, está te defendendo", completou a esposa do cantor Michel Teló.

'Infelicidade gigantesca'

Durante o Bate-Papo BBB, Nizam ainda comentou momentos polêmicos que aconteceram durante a participação no reality show. Um deles, foi a cena que comentou sobre o corpo de Yasmin Brunet no Quarto do Líder.

Tentei medir as palavras. Na hora que eu ia falar da Yasmin. Foi uma infelicidade gigantesca", disse sobre a ocasião.

Ao ser questionado por Thais se ele achava que se tratava de uma atitude machista, ele concordou. "Total. Gigantesca".

Na ocasião, o executivo de contas falou sobre a reflexão que fará após assistir às cenas que protagonizou na casa. "Estou vendo a vergonha que minha mãe e minha irmã devem estar de mim."