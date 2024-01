Wanessa Camargo revela vontade de ter filho com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo revelou durante conversa com Yasmin Brunet e Michel no BBB 24, nesse domingo (21), que tem vontade de ter um filho com Dado Dolabella. Ela já é mãe de dois meninos, fruto do casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Michel a questionou sobre o desejo de ter mais filhos, e ela respondeu que sim. “É, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?”.

A artista, de 41 anos, ainda disse que bebê exige muito da mãe fisicamente. Ela relembrou que chegou a chorar de cansaço após dar à luz aos dois meninos. "Com 40 anos é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê...", ponderou.

Wanessa e Dado assumiram o namoro em outubro de 2022, após muita especulação de que os dois estariam juntos.