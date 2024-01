O que aconteceu com Giovanna do BBB 24? Sister teve permanência no reality ameaçada

Giovanna Lima, participante do BBB 24, levou uma bronca da produção do reality show na tarde desta segunda-feira (22). O motivo da advertência é que a sister não estava tendo os cuidados necessários com o pé machucado.

Giovanna fraturou o quinto metatarso durante a primeira festa do programa. Desde então, a sister tem usado uma bota ortopédica e andando com auxílio de muletas. A previsão é que ela use os acessórios por cinco semanas.

A bronca veio quando ela estava na cozinha da xepa ao lado dos colegas de confinamento. "Giovanna, você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientada", disse o Big Boss.

Em seguida, a voz afirmou que a participação da sister no reality poderia acabar por conta da lesão. "Mais repouso e ao se movimentar, sempre usar as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio no pé machucado, o peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar", informou.

Após a advertência, Giovanna desabafou com os colegas sobre a situação. "Tô achando que sou uma inútil, que não tô fazendo nada", declarou. "Que saco, isso", lamentou.

Os colegas ainda orientaram a sister a ir ao confessionário e perguntar como deve cuidar do machucado. "Gente, eu não tenho dúvida, meu pé tá quebrado e é isso aí! Ele precisa curar uma hora", respondeu.

