Cantor Jão beija o produtor Pedro Tófani durante show em SP

O cantor Jão surpreendeu quem estava assistindo ao show dele, no domingo (21), em São Paulo, ao beijar o produtor Pedro Tófani no fim de sua apresentação. O momento estava sendo televisionado pelo Multishow.

No Twitter, os fãs celebraram a demonstração de carinho. “Eu estou em surto até agora”, escreveu uma pessoa. “O tamanho do sorriso do Jão indo beijar o Pedro”, celebrou outra.

Veja momento do beijo:

Pedro é considerado um “muso” de Jão, já que o artista já falou publicamente que compôs algumas músicas para ele.

Os dois se conheceram na faculdade, já namoraram e atualmente seguem como amigos, apesar de os fãs terem dúvidas de como anda a relação. Pedro também é produtor musical e sócio de Jão.