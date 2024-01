Sorocaba e Biah Rodrigues anunciam que estão esperando gêmeos

O cantor Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, publicaram um vídeo nas redes socais, domingo (21), para anunciar que ela está grávida de gêmeos. Eles já são pais de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 1.

“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Salmos 126:1-2. Chuva de bençãos! Agora somos seis! Obrigada, Jesus”, escreveu a modelo na legenda do vídeo.

Nos comentários, famosos e fãs parabenizam o casal pela novidade. “Ah, que coisa mais linda! Parabéns, família! Chuva de bençãos para vocês”, publicou Debora Silva. “Meu deus! Que benção! Parabéns, papais”, escreveu a ex-A Fazenda Pétala Barreiros.

Em 2022, um vídeo de Biah viralizou nas redes sociais no qual ela dava um testemunho afirmando que havia sido traída por Sorocaba. Na época, a modelo explicou que o caso de infidelidade era antigo e aconteceu quando ela estava grávida do primeiro filho do casal. A esposa de Sorocaba também enfatizou que já tinha perdoado o marido e que eles, inclusive, gostariam de aumentar a família.