Maraísa mostra nariz quebrado e fala sobre acidente: 'Nada muito grave'

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, falou nesta sexta-feira (19) sobre o acidente que sofreu durante um dia de folga em um resort em Alagoas. Ela fraturou o nariz após cair em uma pisicina na terça-feira (16).

A artista explicou o ocorrido e tranquilizou os fãs. "Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada. [...] Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió", escreveu em seu perfil no Instagram.

Maraísa publicou registros no hospital e um vídeo em um avião particular já depois do atendimento, ao lado do noivo, Fernando Mocó, e da irmã, Maiara. "Era pra ser uma simples folga", brincou a cantora nos stories.

A cantora agradeceu às equipes do hotel e do hospital e a quem a ajudou na situação conturbada. "Obrigada, o meu “enfermeiro”, que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias. Cada dia que passa e todas as provas que passamos me mostra o quanto o nosso amor é lindo", declarou sobre Fernando.

Mesmo com o susto, a dupla sertaneja manteve a agenda de shows. As duas se apresentaram em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na noite de sexta.