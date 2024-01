Homem tenta aplicar golpe com nome de Sorocaba e se arrepende: 'Sou fã dele'

O cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando Zor, usou seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (18), para compartilhar que teve seu nome usado por um homem que tentava aplicar um golpe pedindo dinheiro. A pessoa em questão enviou mensagens pelo WhatsApp para a mãe do artista, segundo informações do G1, mas foi descoberto, admitiu a fraude e, surpreendentemente, se revelou fã do músico.

Em um print compartilhado pelo artista, é possível ver que o bandido tentou pedir dinheiro emprestado para a mãe do famoso, que se mostrou desconfiada. No papo que rolou, a matriarca questionou o homem, perguntando se ele não tinha nenhum gerente no banco que resolvesse seu problema financeiro. E complementou: “Moço, desculpa, mas a chance do Sorocabana pedir 9k [R$ 9 mil] para alguém… Desculpa. Esse golpe ninguém cai mais, nem ele”, escreveu.

O homem, então, se mostrou arrependido e se confessou fã do sertanejo. “Né? Mas valeu, desculpa aí. Vou tirar a foto e parar com isso. Sou fã dele. Já fui em vários shows”, respondeu o rapaz.

Legenda: Mãe do cantor desconfiou de mensagens Foto: Reprodução/Instagram

Ao mostrar a conversa, nesta quinta-feira (18), Sorocaba reagiu, conseguindo fazer brincadeira com a situação: “Quando o bandido quer passar por você para aplicar golpes, mas descobre que é fã”.