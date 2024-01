Ary Mirelle fala sobre primeiros dias com Jorge em casa: ‘Bastante sono’

A influenciadora digital Ary Mirelle tem compartilhado como tem sido os primeiros dias de Jorge, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes, em casa. Na quinta-feira (18), ela contou que a rotina com o recém-nascido tem sido cansativa.

Veja também

“Minha gente, está sendo mais cansativo do que eu imaginava, porque eu estou ficando com bastante sono”, disse.

Ary também relatou que o nascimento de Jorge foi inesperado. “Eu mal apareci aqui ainda para conversar com vocês, explicar o que rolou e o porquê do parto assim do nada. Bem no dia que eu só ia fazer o ultrassom e Jorge nasceu”.

A influenciara ainda explicou que tem aproveitado os momentos que o bebê dorme para também descansar. “Tá osso de ficar levantando para lá e para cá. Estou só assim, sentadinha. Eu estou uma chorona. Estou chorando, estou sensível demais”.

Jorge nasceu na última terça-feira (16), no dia que Ary completou nove meses de gestação.