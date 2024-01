João Gomes dá primeiro banho no filho Jorge na maternidade

O cantor João Gomes, de 21 anos, deu o primeiro banho em seu filho, Jorge, nascido nesta quarta-feira (17). Ary Mirelle, de 23, e o pequeno receberam alta da maternidade no fim da noite.

"Parece que não gostou muito de banhar", escreveu o novo papai em um story no Instagram. "Papai deu o primeiro banho", disse Ary ao também registrar o momento.

Ainda pelos stories, o cantor mostrou o momento em que a família saiu do hospital. Após deixarem os pertences no carro, o casal ainda retornou porque Jorge havia feito cocô.

Ao chegarem em casa, os papais corujas foram surpreendidos com uma recepção feita pelos vizinhos.

João Gomes mostrou Jorge nos braços da avó. "Capricorniano igual vovó", disse. O cantor exibiu também o quarto do neném, que conta com uma decoração com direito a chapéus de vaqueiro. Os registros de João ainda mostraram o bebê mamando, já em casa, e o cachorrinho da família animado ao conhecer o novo morador.

O cantor ainda registrou os primeiros "perrengues" da paternidade de primeira viagem. Passava das 2h desta quinta-feira (18) quando ele ainda ninava a criança. "Hoje a madrugada não tem sono", publicou. "Vou parar de perturbar vocês agora. Aproveitar esse momento que ele descansou e descansar também. Valeu. Deus abençoe", finalizou João, às 2h40.