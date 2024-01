Doja Cat foi agredida e teve dentes quebrados por irmão mais velho, denuncia mãe

Doja Cat, de 28 anos, foi vítima de violência doméstica e de roubo por parte do próprio irmão mais velho, Raman Dalithando Dlamini. A artista teve seus dentes quebrados por Raman. A mãe da cantora, Deborah Elizabeth Sawyer foi quem denunciou as agressões em relato a um juiz.

De acordo com reportagem do site norte-americano TMZ, que teve acesso aos documentos do processo, a mãe da cantora solicitou uma ordem de restrição temporária contra o filho de 30 anos. Ainda segundo Deborah, ele causou cortes e hematomas na irmã, além de ter destruído e roubado alguns pertences da cantora. A mãe alega também que Raman sempre foi verbalmente abusivo com Doja, "de uma maneira muito degradante e humilhante".

Deborah afirmou ainda que Raman fez com que Doja se sentisse "insegura e traumatizada". Ele agrediu a própria mãe fisicamente, tendo a ameaçado várias vezes ao longo do último ano, segundo ela.

O TMZ revelou que o juiz concedeu à mãe de Doja uma ordem de proteção judicial não permanente contra o irmão. A proteção para a cantora, no entanto, não foi concedida, porque o juiz apontou que o pedido precisa ser feito por ela mesma.

Doja Cat foi anunciada na terça-feira (17) como uma das headliners do festival Coachella, um dos maiores de música que acontece nos Estados Unidos. A brasileira Ludmilla também está no line-up.