Ary Mirelle mostra fotos do parto do 1º filho com João Gomes

Ary Mirelle publicou, nesta quarta-feira (17), algumas fotos do parto de Jorge, seu 1º filho com o cantor João Gomes. Nos Stories, a influenciadora ainda agradeceu a equipe médica pelo parto, que foi uma cesárea de emergência: “Foi uma equipezona para colocar Jorge no mundo, foi a coisa mais linda e todo mundo ajudando a tornar esse momento mais especial”.

“Então você é o meu papai, João Gomes?”, escreveu ela na imagem em que João aparece vendo o filho pela primeira vez.

Veja também

Ary ainda mostrou fotos amamentando e do filho com as duas avós, Katia Jordânia e Michele Souza.

Jorge nasceu na terça-feira (16). A influenciadora explicou aos seguidores como tudo ocorreu: “Fui tirar a cercarem e tive um ultrassom para ver ele… E aí, tive que fazer uma cesárea de emergência. Depois explico melhor a vocês. Deu tudo certo, Deus é muito bom em nossas vidas”.