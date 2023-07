Biah Rodrigues revela que foi traída por Sorocaba enquanto se recuperava de plástica

A modelo e influenciadora digital Biah Rodrigues revelou que foi traída por Sorocaba logo após o nascimento do primeiro filho do casal, enquanto ela se recuperava de complicações de uma plástica e com sintomas de Covid-19. Ela fez a revelação durante um culto, no último dia 19 de julho, mas o vídeo com o testemunho repercutiu nas redes sociais somente nesta sexta-feira (28).

“Estava no primeiro grupo que pegou Covid no Brasil. Em seguida, veio um adultério. Chegou num momento muito difícil para mim porque eu estava totalmente debilitada, vulnerável, em uma situação de saúde. Eu falo disso com amor e curada, com propriedade, porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Me encontrei uma situação em que falei 'E agora?’. Acabou com a minha vida. Não tem mais casamento, carreira, não tem mais nada”.

Biah explicou que após a descoberta da traição, ela voltou para sua cidade natal, mas após ser aconselhada por pastores, resolveu reatar o casamento. “Voltei para a minha casa, de onde jamais deveria ter saído, dando legalidade para o inimigo entrar e fazer o que quiser lá dentro. Afinal, quem tinha que ter saído era ele, não eu, mas a mulher sábia está em construção a cada dia”.

Relação com Sorocaba

Ela e Sorocaba estão casados desde 2019 e são pais de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 1 ano.