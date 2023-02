Biah Rodriguez rebate críticas após dizer que é submissa ao cantor Sorocaba

A modelo Biah Rodrigues usou o Instagram, na quarta-feira (22), para criticar uma capa de revista em que Rihanna aparece à frente do namorado, A$AP Rocky, e ainda disse ser submissa ao marido, o cantor Sorocaba, com quem ela tem dois filhos. Na tarde desta quinta-feira (23), a modelo rebateu as críticas, e salientou que publicou a foto da capa de revista para as pessoas refletirem.

“Nada disso tira minha paz. A maioria das pessoas que me atacaram se sentiram ofendidas de alguma forma pelo fato de eu ter postado a capa da Rihanna. Não tem a ver com a Rihanna pessoa, tem a ver com que a pessoa quer transparecer. Nada mais é do que é uma reflexão”, começou ela.

“Gente, as pessoas têm uma visão tão deturpada da palavra submissão. Acham que submissão é ser 'Amélia', estar debaixo do pé do marido, ser sustentada. Eu dou risada. Submissão é uma missão compartilhada, é honrar e respeitar a autoridade. Dentro do casamento, a bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que honrar e respeitar o marido, ser submissa, respeitar e honrar a liderança. E o marido é liderança no casamento, ponto”, completou.

Biah também diz nos vídeo que "muitas mulheres estão tirando a autoridade do homem dentro de casa". “Aí, depois reclamam: 'ai, meu marido é um frouxo. Não toma iniciativa, não toma decisão'. Você está deixando ele assumir o papel de homem dele dentro de casa? Depois que eu entendi meu papel de mulher dentro de casa, a relação foi outra. Volto a dizer que não estou julgando ninguém e nem impondo nada, isso é algo que está na bíblia, que eu apliquei e deu certo”, concluiu.