Cantor Rodriguinho Feitosa, de 17 anos, morre após parada cardiorrespiratória em Alagoas

O cantor e compositor alagoano Rodrigo Feitosa, conhecido como Rodriguinho, morreu aos 17 anos nesta sexta-feira (19) em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. O artista estava internado com hemorragia digestiva e sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo informações do portal g1 local.

O corpo de Rodriguinho foi enterrado no Campo Santo Parque do Agreste, em Palmeira dos Índios, na tarde deste sábado (20). Por conta do falecimento, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias.

Rodriguinho, que era uma pessoa com deficiência (PCD), iniciou a carreira na música cedo, em um colégio da região, além de se apresentar no coral de uma igreja. Com o reconhecimento, o artista cantou com Mano Walter, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Nattanzinho.

Internação

Uma hemorragia digestiva levou Rodriguinho a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Santa Rita. Na sexta, ele seria transferido para a Santa Casa de Maceió, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A Prefeitura divulgou nota oficial lamentanto a morte do artista, reforçando a importância dele para a cidade.

"A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus poder oferecer neste momento de intensa dor", dizia o comunicado.

Legenda: João Gomes publicou mensagem afetuosa lamentando a partida de Rodriguinho Foto: reprodução

Quem também se pronunciou sobre a morte, lamentando a partida de Rodriguinho, foi o cantor João Gomes. "Descanse em paz garotinho talentoso. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Rodriguinho, você foi um guerreiro, pai do céu vai cuidar de ti", se emocionou João ao publicar uma foto ao lado do jovem.