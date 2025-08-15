Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Hytalo Santos é preso: veja imagens da casa onde influenciador foi detido

Residência em que ele e o marido foram capturados fica em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15), durante participação em Podcast
Legenda: De acordo com a Polícia Civil, o imóvel foi alugado em uma plataforma de locação
Foto: Reprodução / YouTube

O influenciador Hytalo Santos, preso preventivamente nesta sexta-feira (15), estava em uma residência em Carapicuíba, na Grande São Paulo, quando agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista chegaram.

Segundo o Metrópoles, oito pessoas passaram a noite na casa. Todos estavam dormindo quando a equipe de polícia bateu à porta, por volta das 8h30. Eles liberaram a entrada dos investigadores.

Veja também

teaser image
Zoeira

Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

teaser image
País

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo nesta sexta-feira (15)

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel foi alugado em uma plataforma de locação. Os hóspedes teriam chegado ao endereço na última quinta-feira (14).

Para a investigação, é clara a tentativa de fuga do influenciador e seu marido, conhecido como "Euro", que também foi capturado durante a ação.

Foto da casa onde Hytalo Santos estava, em São Paulo, quando foi preso
Legenda: Oito pessoas estavam na casa no momento da abordagem policial
Foto: Reprodução / Polícia Civil

“A suspeita é que eles estavam, sim, tentando se evadir, sabiam já que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade, então eles parecem que já tinham essa noção”, disse o delegado Fernando David.

Inicialmente, havia a suspeita de que uma menor de idade estaria no local, mas a informação não foi constatada durante a abordagem. Ao que informaram os investigadores, todas as identidades foram checadas, e não havia criança ou adolescente na residência.

Foto da casa onde Hytalo Santos estava, em São Paulo, quando foi preso
Legenda: Policiais chegaram ao local por volta das 8h30
Foto: Reprodução / Polícia Civil

Ainda de acordo com os policiais civis paulistas, nenhum dos hóspedes que acompanhavam Hytalo e "Euro" possui passagem ou mandado de prisão expedido pela Justiça.

O casal preso nesta sexta é alvo de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

Hytalo Santos é investigado por duas ações do órgão estadual paraibano, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A ação que ocasionou na prisão dos investigados foi fruto de atuação conjunta do MPPB com o MPT, das Polícias Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15), durante participação em Podcast
Zoeira

Hytalo Santos é preso: veja imagens da casa onde influenciador foi detido

Residência em que ele e o marido foram capturados fica em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo

Redação
Há 33 minutos
Cenas do filme Velocidade Máxima, que será exibido na Sessão da Tarde
Zoeira

TV Globo exibe Velocidade Máxima na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15) traz um filme de ação eletrizante

A. Seraphim
Há 2 horas
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15)
Zoeira

Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

Influencer e seu marido foram alvo de apreensão pelo Deic da Polícia Civil de São Paulo, nesta sexta-feira (15)

Redação
15 de Agosto de 2025
O influenciador afirmou que pessoas sem noção o xingaram e hostilizaram
Zoeira

Lucas Guedez é hostilizado ao ser confundido com Hytalo Santos em aeroporto

O influenciador afirmou que é confundido com Hytalo há um bom tempo

Redação
15 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Ricardo chantageia Jaques.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025