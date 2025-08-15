Hytalo Santos é preso: veja imagens da casa onde influenciador foi detido

O influenciador Hytalo Santos, preso preventivamente nesta sexta-feira (15), estava em uma residência em Carapicuíba, na Grande São Paulo, quando agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista chegaram.

Segundo o Metrópoles, oito pessoas passaram a noite na casa. Todos estavam dormindo quando a equipe de polícia bateu à porta, por volta das 8h30. Eles liberaram a entrada dos investigadores.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel foi alugado em uma plataforma de locação. Os hóspedes teriam chegado ao endereço na última quinta-feira (14).

Para a investigação, é clara a tentativa de fuga do influenciador e seu marido, conhecido como "Euro", que também foi capturado durante a ação.

Legenda: Oito pessoas estavam na casa no momento da abordagem policial Foto: Reprodução / Polícia Civil

“A suspeita é que eles estavam, sim, tentando se evadir, sabiam já que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade, então eles parecem que já tinham essa noção”, disse o delegado Fernando David.

Inicialmente, havia a suspeita de que uma menor de idade estaria no local, mas a informação não foi constatada durante a abordagem. Ao que informaram os investigadores, todas as identidades foram checadas, e não havia criança ou adolescente na residência.

Ainda de acordo com os policiais civis paulistas, nenhum dos hóspedes que acompanhavam Hytalo e "Euro" possui passagem ou mandado de prisão expedido pela Justiça.

O casal preso nesta sexta é alvo de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

Hytalo Santos é investigado por duas ações do órgão estadual paraibano, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A ação que ocasionou na prisão dos investigados foi fruto de atuação conjunta do MPPB com o MPT, das Polícias Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).