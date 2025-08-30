Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresário indiciado por matar gari tinha 'fascínio' por armas e pelo cargo da esposa, diz polícia

A delegada Ana Paula Lamego Balbino sabia que o marido usava os armamentos dela com frequência, segundo a Polícia Civil. Caso aconteceu em Belo Horizonte

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem mostra o empresário René da Silva Nogueira e a esposa e delegada Ana Paula Lamego Balbino
Legenda: A delegada Ana Paula Lamego Balbino deve responder criminalmente por emprestar suas armas ao marido, René da Silva Nogueira
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O empresário Renê da Silva Nogueira, indiciado por matar o gari Laudemir de Souza Fernandes enquanto ele fazia a coleta de resíduos em Belo Horizonte, tinha "fascínio" por armas e pelo cargo de delegada ocupado pela esposa, Ana Paula Lamego Balbino.

Renê usou a arma dela para matar o gari após ele se irritar no trânsito. As informações são do G1.

Veja também

teaser image
País

Caso Ultrafarma: medidas cautelares contra empresário Sidney Oliveira são revogadas

teaser image
País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

A servidora sabia que o marido usava os armamentos dela com frequência, conforme a Polícia Civil, e deve responder criminalmente por emprestar suas armas a ele. "Foi amplamente apurado nas investigações que ele tinha um fascínio pelo poder que o armamento concedia", disse o delegado Evandro Radaelli.

Empresário exibia armas de delegada em fotos

Nas investigações, foram encontradas em celulares do casal imagens de Renê manuseando armas, inclusive disparando com uma arma antiga, que não foi a usada no caso. "Ele tinha um fascínio até mesmo pelo cargo que a esposa ocupa", destacou o delegado.

Em uma das imagens obtidas pela investigação, Renê exibia até mesmo o distintivo da esposa.

Radaelli acredita que, na situação em que disparou contra Laudemir, o empresário estava "demonstrando um poder", pois julgou que a pressa que ele tinha era mais importante que o trabalho dos garis.

'Tumulto processual'

Renê foi indiciado na última sexta (29) e deverá responder por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. O crime ocorreu em 11 de agosto, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Desde que foi preso, no dia do crime, René trocou de advogados três vezes, sendo a última no dia 25 de agosto. Em despacho, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri - 1º Sumariante da Comarca de Belo Horizonte, classificou como "tumulto processual" a constante troca de advogados do empresário.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra o empresário René da Silva Nogueira e a esposa e delegada Ana Paula Lamego Balbino
País

Empresário indiciado por matar gari tinha 'fascínio' por armas e pelo cargo da esposa, diz polícia

A delegada Ana Paula Lamego Balbino sabia que o marido usava os armamentos dela com frequência, segundo a Polícia Civil. Caso aconteceu em Belo Horizonte

Redação
Há 6 minutos
Medidas cautelares contra Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, são revogadas
País

Caso Ultrafarma: medidas cautelares contra empresário Sidney Oliveira são revogadas

Empresário foi preso no último dia 12 durante investigação contra esquema que teria rendido mais de R$ 1 bilhão em propina

Redação
30 de Agosto de 2025
A residência estava tomada por sujeira, mas os cães eram aparentemente bem tratados
País

Homem morre dentro de casa no Rio de Janeiro e seus cães passam dois dias ao lado do corpo

O homem possivelmente foi vítima de um ataque cardíaco

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas
País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem de Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado
País

Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

Caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, na manhã da última terça-feira (26)

Redação
29 de Agosto de 2025
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc
País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação
29 de Agosto de 2025
Dante Chiquinelli Marcatto
País

Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP

A criança morreu após comer banana amassada

Redação
29 de Agosto de 2025
Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina
País

Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina

Investigação aponta ocultação de patrimônio e uso de laranjas para controlar pontos de venda de combustíveis além de abertura de empresas

Redação
28 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são transferidos de São Paulo para presídio na Paraíba

Prisão é a maior em João Pessoa na custódia de presos provisórios masculinos

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em pés femininos malhando em máquina de academia e ilustra morte de mulher em academia de BH
País

Mulher morre ao passar mal enquanto se exercitava em academia de Belo Horizonte (MG)

Vítima descansava entre uma série de exercícios quando teve um mal-estar

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis
País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Renê Junior, empresário que matou gari em BH com a arma da esposa delegada após se irritar com caminhão de lixo na rua
País

Juíza cita 'tumulto processual' em caso de empresário que matou gari em Belo Horizonte

Desde o início do processo, o réu René Nogueira Júnior trocou de advogado três vezes

Redação
28 de Agosto de 2025
pessoas atravessando rua em faixa de pedestre, em fortaleza. cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes
País

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Estimativa sobre a população brasileira foi divulgada nesta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo
País

Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo

Detido, o suspeito confirmou a versão e estava em posse do celular da vítima

Lucas Monteiro
28 de Agosto de 2025
Imagem do momento do assalto a carro-forte em osasco
País

Homens com fuzis e uniforme da polícia assaltam carro-forte e trocam tiros com seguranças, em Osasco

Com a chegada dos suspeitos, e uma troca de tiros com seguranças, clientes entraram em pânico

Redação
27 de Agosto de 2025
Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães
País

Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime

Redação
27 de Agosto de 2025
Imagem para matéria Padre evita pronunciar nome Yaminah durante batismo; entenda origem e significado
País

Padre evita pronunciar nome 'Yaminah' durante batismo; entenda origem e significado

Caso ocorreu em cerimônia no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro

Redação
27 de Agosto de 2025
Delegado sobre caso de cavalo multilado usou rede social para falar sobre assunto
País

Homem que cortou patas de cavalo em Bananal mutilou animal ainda vivo, revela delegado em vídeo

Documento com informação já foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP)

Redação
27 de Agosto de 2025
Carlo Acutis, com casaco vermelho e vegetação ao fundo, terá celebração da sua canonização em paróquia de São Paulo
País

Canonização de Carlo Acutis será celebrada em paróquia do beato, em São Paulo; veja programação

Celebração está marcada para o próximo dia 7 de setembro

Redação
27 de Agosto de 2025