Entregador é baleado por policial penal ao se recusar a fazer entrega direto no apartamento

Viralizou nas redes sociais o vídeo do momento em que o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini atira no pé de um entregador do iFood identificado como Valério Junior. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (29), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

As imagens foram registradas pela própria vítima, que afirmou que o disparo veio após ele recusar entregar direto no apartamento do atirador. A informação foi compartilhada pelo g1.

Nas imagens, é possível ver o policial alterado e segurando uma pistola. O entregador então começa a relatar o que estava acontecendo, até que Rodrigo dispara. A vítima começa a sangrar e pede socorro.

VEJA VÍDEO

"Que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi", disse o homem após ser baleado.

Ainda de acordo com apuração do g1, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e está hospitalizada no Hospital Lourenço Jorge, em estado estável.

A arma do agente foi recolhida, a vítima encaminhada para exame de corpo de delito e testemunhas são ouvidas, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ao g1, confirmou que José Rodrigo da Silva Ferrarini é policial penal e está na ativa.

"Ressalta, ainda, que a conduta atribuída ao servidor ocorreu fora do exercício de suas funções. A Corregedoria da Seap estará acompanhando o caso junto à delegacia de polícia", afirmou ainda a pasta.