Adolescente mata os pais a marteladas e ateia fogo em corpos após ser proibido de faltar aula, no RJ

Um adolescente de 16 anos foi capturado pela Polícia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira (23), após matar os pais a marteladas e atear fogo no quarto onde estavam. À Polícia, o menor de idade relatou que a motivação do crime ocorreu depois de uma discussão familiar.

O crime ocorreu por volta das 22h. O adolescente confessou que contou aos pais que iria faltar a escola, pois queria descansar para uma aula de jiu-jítsu.

Veja também País Cobasi deixou animais no subsolo enquanto guardou computadores na parte superior, diz delegada País Rio Grande do Sul confirma mais duas mortes por leptospirose; total de óbitos chega a quatro

Com a recusa dos pais em deixar o filho faltar a escola, o adolescente os matou a marteladas, depois saiu para lanchar com um amigo e ao retornar para casa, ateou fogo no quarto onde os corpos estavam.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados pelo próprio adolescente. O suspeito foi apreendido e as investigações para esclarecimento dos assassinatos deverão seguir.