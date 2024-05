Rio Grande do Sul confirma mais duas mortes por leptospirose; total de óbitos chega a quatro

O terceiro e o quarto óbitos por leptospirose relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Estado, nesta quinta-feira (23).

Os óbitos referem-se a dois homens, de 56 e 50 anos, moradores dos municípios de Cachoeirinha e Porto Alegre, respectivamente. As outras duas mortes registradas aconteceram em residentes de Venâncio Aires e Travesseiro, sendo divulgadas no início desta semana.

Os dados da pasta apontam a notificação de 1.140 casos, sendo que 54 foram confirmados em maio. Há ainda quatro óbitos em investigação.

Ainda conforme a SES, outros casos e óbitos já haviam sido registrados mesmo antes do período de calamidade pública enfrentado pelo RS. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até 19 de abril, foram registrados 129 casos e seis óbitos. Em 2023, foram 477 casos com 25 óbitos.

Leptospirose

O Ministério da Saúde (MS) informa que a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria.

O intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e ocorre normalmente entre 7 e 14 dias após a exposição de risco. Entre os sintomas, estão:

Febre

Dor de cabeça

Dor muscular, principalmente nas panturrilhas

Falta de apetite

Náuseas/vômitos

Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas, nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação não é indicada.

O MS não recomenda o uso de quimioprofilaxia para tratamento da leptospirose quando os casos envolvem exposição populacional em massa por ocasião de desastres naturais como enchentes, como no RS.

Tragédia no RS

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 163 mortos e 581,6 mil desalojados por conta da tragédia das enchentes que assolam o estado. Os números foram atualizados pela Defesa Civil na noite desta quarta-feira (23).

O boletim contabiliza mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Ainda estão desaparecidas 64 pessoas e 806 ficaram feridas. A Defesa Civil aponta ainda que mais de 82,6 mil pessoas foram resgatadas, além de 12.440 animais. Atuam nesses salvamentos 27.708 agentes públicos federais, do Rio Grande do Sul e de estados parceiros.