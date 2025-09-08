Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu nesse domingo (7) após o carro em que ela estava colidir com um poste. O acidente ocorreu por volta das 22h45 no cruzamento da Avenida Nossa Senhora do Carmo com a Rua Rio Verde, no bairro São Pedro, em Belo Horizonte.

A vítima era estudante de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e estagiária da equipe de Jornalismo da Record Minas.

O veículo era conduzido por Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, namorado da vítima. Além do casal, também estava no carro Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, que relatou que o grupo havia saído de uma festa pouco antes do acidente.

Segundo a Polícia Civil, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo. Com o impacto, houve uma explosão e o automóvel pegou fogo. Após a colisão, Brunna conseguiu sair do veículo, mas sofreu um choque elétrico ao entrar em contato com fios soltos do poste atingido.

Nota da Record

Em comunicado, a emissora lamentou profundamente a morte da jovem. Ressaltou ainda que ela fazia parte da redação havia quase dois anos, sendo descrita como inteligente, comprometida, divertida e cercada de amigos.

Gabriel e Gustavo foram socorridos e levados ao Hospital João XXIII, na região Central de Belo Horizonte. O estado de saúde do motorista é grave. Gustavo, que trabalha como editor de imagens da emissora, saiu consciente, sofreu apenas queimaduras leves e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (8).

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para exames. Até o momento, não houve encaminhamento de suspeitos à delegacia de plantão. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.