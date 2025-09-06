Gato Preto gastou R$ 7 mil em bebidas alcoólicas antes de acidente de carro

O influenciador digital Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, gastou mais de R$ 7 mil em bebidas alcoólicas antes de colidir seu carro de luxo em outro veículo, em São Paulo.

O influenciador chegou a ser preso por fugir do local do acidente. O condutor e o passageiro do outro veículo, pai e filho, se feriram com a colisão.

O acidente ocorreu em 20 de agosto. Gato Preto e a influenciadora Bia Miranda, ex-participante do reality A Fazenda, estavam saindo de uma balada.

Gato Preto pagou R$ 7.086 em três garrafas de Red Label e R$ 790 em uma garrafa de Licor 43. O consumo dos influenciadores consta no inquérito da Polícia Civil, segundo reportado pelo g1.

A conta total na boate The Year, considerando também bebidas não alcoólicas e a reserva do camarote, foi de R$ 10.620.

PERDA TOTAL NOS DOIS VEÍCULOS

Para os investigadores, a conta da boate mostra que Gato Preto estava embriagado quando dirigia o Porsche Preto e colidiu com o Hyundai HB20. Os dois carros tiveram perda total.

Segundo o condutor do outro carro, que foi atingido pelo Porsche de Gato Preto, o carro do influenciador avançou o sinal vermelho.

Gato Preto e Bia Miranda deixaram o local com seguranças. Ele foi detido horas depois em um imóvel e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Na última sexta-feira (5), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de Gato Preto. O celular dele e um veículo Porsche, que não é o mesmo do acidente, foram apreendidos.

A defesa do influenciador contestou a apreensão, argumentando que os bens não se enquadram nos critérios da decisão judicial.

“A determinação é para objetos ilícitos, de origem ilícita ou diretamente relacionados aos fatos investigados”, afirmou a advogada em nota.