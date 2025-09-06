Em participação no Lady Night, Bruna Marquezine admite que já ficou com mulheres

A participação de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel nesta sexta-feira (5) no programa Lady Night, do canal por assinatura Multishow, da Rede Globo, rendeu uma revelação por parte da atriz. Ela admitiu já ter ficado com mulheres.

No quadro Hector Bolígrafo, no qual os participantes são submetidos a uma espécie de detector de mentiras, Tatá Werneck perguntou à Marquezine se ela já havia ficado com mulheres. A atriz respondeu que sim, e Hector confirmou que a afirmação era verdadeira.

Com longa carreira construída na TV Globo, Bruna Marquezine se notabilizou em relacionamentos com homens, como as idas e vindas com o jogador Neymar, do Santos, além do namoro com o ator e cantor João Guilherme.

'Duro no máximo três meses em um relacionamento', diz Bruna

A atriz disse no programa que, de modo geral, ela tem poucos relacionamentos duradouros: "(Sasha) é casada. Eu, no máximo, duro três meses em um relacionamento. Normalmente estou solteira viajando com eles", contou.

Em uma das viagens com Sasha e o marido, o músico João Lucas Figueiredo, Marquezine contou que, por pouco, não interrompeu um momento íntimo do casal.

"Terminei o banho e fui bater na porta do quarto. Lembrei que ela é casada e perguntei: 'Está transando'?", revelou a atriz.