Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos em restaurante no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine e João Guilherme podem até ter encerrado o relacionamento amoroso entre os dois, mas a proximidade parece não ter ido embora com o fim do namoro. Registros da última segunda (1º) mostraram os dois juntos em um restaurante na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto comiam junto de uma amiga.

Separados desde fevereiro, os dois atores já falaram abertamente sobre o fim do namoro e citaram a relação de amizade entre eles. No mês de agosto, João Guilherme foi um dos convidados do aniversário de 30 anos de Bruna.

No início deste ano, Bruna e João Guilherme, conhecidos pela manutenção da privacidade da vida pessoal, já falavam abertamente sobre o relacionamento entre eles e chegaram até a viajar juntos em família.

Legenda: Bruna e João deixaram o local juntos de uma amiga Foto: Thiago Martins/AgNews

Após um evento com o lado paterno da família de João Guilherme, Bruna e o então namorado comunicaram o fim do relacionamento, mas já foram vistos juntos em outras ocasiões.