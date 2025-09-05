Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Gato Preto em São Paulo
Operação apreendeu um carro Porsche e um celular
A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na manhã desta sexta-feira (5), um mandado de busca e apreensão na residência do influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto. A ação, conduzida por policiais do 15º Distrito Policial, aconteceu por volta das 6h e resultou na apreensão de um veículo Porsche e do celular do investigado.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a medida faz parte das investigações relacionadas ao acidente de trânsito ocorrido em 20 de agosto. O carro levado pelos agentes, no entanto, não é o mesmo que o influenciador conduzia no dia do episódio.
Nos stories, Bia Miranda relatou que foi surpreendida pela chegada dos policiais. “Eu estava dormindo e não escutei o ‘porradão’ na porta. Achei que era a menina dos cílios, que eu marquei hoje”, afirmou. A influenciadora também contou que os agentes vasculharam seus aparelhos eletrônicos. “Eles tinham um mandado e podiam mexer em tudo. Levaram o celular do Samuel, mexeram no meu também, mexeram no meu iPad, mas não acharam nada de relevante para eles”, disse.
'Não faz sentido', diz Gato Preto
O próprio Gato Preto se manifestou sobre a operação. “A primeira Porsche está presa, aí vieram levar a outra. Não faz sentido. E dando risada ainda, falando sobre quem vai dirigir o carro, quem não vai”, declarou.
A defesa do influenciador contestou a apreensão, argumentando que os bens não se enquadram nos critérios da decisão judicial. “A determinação é para objetos ilícitos, de origem ilícita ou diretamente relacionados aos fatos investigados”, afirmou a advogada em nota.
Procurada, a SSP informou que não comentaria a manifestação da defesa. “As informações que dispomos são as já enviadas”, respondeu a pasta por meio de sua assessoria.
Após a operação, Bia Miranda ironizou a situação ao mostrar as unhas postiças que havia comprado online. “Acontece, vou estragar o meu dia por causa disso?”, disse a influenciadora.