Incêndio atinge vegetação no Parque do Cocó, e fumaça invade pista em Fortaleza

Um trecho da vegetação do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, foi atingindo por um incêndio, no início da manhã desta terça-feira (29), no bairro Aerolândia. A fumaça produzida pelo fogo chegou a invadir a pista para veículos próxima ao local. Por volta das 6h50, os bombeiros controlaram o fogo.

Motoristas que trafegavam pelo viaduto da Av. Raul Barbosa registraram o momento em que a fumaça produzida pela queima da vegetação invadia a pista. (Veja vídeo abaixo)

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) detalhou que foi acionado por volta das 6h20 para atender ao caso. Minutos depois, ao chegarem no local, os agente encontraram uma área extensa de vegetação em chamas. Então, abriram um acesso até o foco e iniciaram o combate.

Após usarem aproximadamente 3 mil litros de água, os bombeiros conseguiram dissipar o fogo às 6h50.

Legenda: Chamas foram dissipadas por volta das 6h50 Foto: divulgação/CBMCE

Conforme a corporação, a guarnição contou com o apoio de um funcionário do parque, o senhor Edson Viana, que permanecerá monitorando a área com uma viatura do tipo jardineira para garantir que não haja reignição do incêndio.