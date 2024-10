Criança baleada em tentativa de chacina no Barroso recebe alta após quatro meses: 'Milagre'

Uma das vítimas da tentativa de chacina na Areninha do Barroso, em Fortaleza, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (28), quatro meses e sete dias após o crime. A criança de oito anos estava internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), onde deu entrada em estado grave com disparos na cabeça e no pé.

No período em que esteve internado, o garoto passou por três cirurgias, incluindo um procedimento delicado para aliviar a pressão no cérebro. Ele chegou a ser entubado e ficou sedado por dias.

Ao Diário do Nordeste, a mãe dele ponderou que a recuperação do filho foi lenta, mas progressiva. Prova disso é que ele passou a responder aos estímulos gradualmente, começando a mexer braços e pernas.

Antes de ir para casa, a equipe médica removeu a traqueostomia do menino. Em seguida, ele foi submetido a uma nasofibroscopia, um exame endoscópico que permite ao médico visualizar e avaliar as estruturas das pregas vocais.

Conforme a mãe, o exame marcou uma importante fase na recuperação da criança que agora pode voltar a fazer refeições de forma espontânea, com supervisionamento.

Meu filho é um milagre, graças a Deus. O hospital todo conhece ele como um milagre”, afirma. Mãe da criança

O irmão da criança, de 10 anos, também tinha sido baleado na tentativa de chacina, mas sofreu ferimentos mais leves e já havia sido liberado do hospital meses antes.

Durante o processo de recuperação do garoto, a comunidade uniu esforços para reformar a casa dele e adaptar o espaço. "Hoje em dia estou mais calma por ver meus filhos vivos. O apoio da comunidade foi essencial, e sou eternamente grata a todos que ajudaram"[/citacao], agradece a mãe.

Relembre o caso

A tentativa de chacina ocorreu na noite do dia 21 junho deste ano, na Areninha Campo Grande, no bairro Barroso, em Fortaleza. Uma mulher de 48 anos e uma criança morreram na ação. Outros oito menores de idade, com idades entre oito e 16 anos anos, também foram baleados. A motivação do crime foi a guerra entre as facções criminosas Massa Carcerária -Tudo Neutro (TDN) e Comando Vermelho (CV).

Cinco pessoas foram indiciadas por homicídio qualificado com motivo torpe, crime de organização criminosa armada, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo: Victor Henrique Pereira Carneiro, o 'Viti'; Clenilson Ferreira de Brito, o 'Del'; Narcélio da Silva Pereira, o 'Cego'; e Carla Germano Sales, conhecida como 'Bibi Perigosa' ou 'Peppa Pig'.

A quinta indiciada é Tainara da Silva Bezerra. Para esta, foram apontados crimes de corrupção de menores e receptação, já que, segundo a investigação, Tainara não participou das mortes, mas ajudou a esconder dois suspeitos.

