Semáforos sem funcionar complicam trânsito em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (29)

Motoristas de Fortaleza enfrentam trânsito intenso e engarrafamentos em vias da Capital que estão com semáforos sem funcionar, na manhã desta terça-feira (29). A Capital registrou chuva passageira e tempo nublado nesta manhã.

A Verdinha FM recebeu informação de problemas em vias como 13 de Maio, Leste-Oeste, Eduardo Girão, Jovita Feitosa, Sargento Hermínio, Pontes Vieira e Humberto Monte. No cruzamento das avenidas Jovita Feitosa e José Jatahy, moradores da região atuam no controle do trânsito.

Legenda: Avenida Jovita Feitosa tem trânsito confuso nesta manhã Foto: Reprodução/Whatsapp Verdinha FM

Além disso, há relatos de semáforos sem funcionar no cruzamento da rua Princesa Isabel com a avenida Duque de Caxias e em ruas do bairro Cocó.

Legenda: Avenida Pontes Vieira tem registro de engarrafamento Foto: Reprodução/Whatsapp do Diário do Nordeste

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) confirmou que há registro de problemas em semáforos e informou que enviará agentes para controlar o trânsito nesses pontos.