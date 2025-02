Novo ramal do VLT fará ligação do Aeroporto à Arena Castelão, em Fortaleza

Um novo ramal do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ligará a estação do Aeroporto de Fortaleza ao estádio Arena Castelão. O anúncio ocorre na manhã desta quinta-feira (6) e, segundo o Governo do Estado, "beneficiará os setores de esportes e de grandes eventos do Ceará".

O trecho terá, ao todo, 5,1km de extensão e ganhará a construção de duas novas estações: CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Castelão. Ambas terão acesso por passarelas.

"Já estamos aumentando o número de funcionários pra acelerar a obra. A previsão é que, até o final desse ano, a obra seja concluída até a estação do Aeroporto. No final deste ano, teremos a estação do Aeroporto pronta e o VLT já chegando", garantiu o governador Elmano de Freitas, na apresentação da obra, no auditório da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Veja como funcionará o trajeto:

Trecho ao longo da Av. Carlos Jereissati até o viaduto sobre a Av. Alberto Craveiro em elevado, com 2,73km;

Cruzamento com o viaduto sobre a Av. Alberto Craveiro, em elevado;

Trecho ao longo da Av. Alberto Craveiro, iniciando em rampa e seguindo em nível com a via por 2,37km.

Legenda: Escopo do ramal Aeroporto-Castelão Foto: Governo do Ceará

Além de considerar um anúncio importante para o futebol, o governador também ressaltou o papel turístico que a linha pode desenvolver.

"Todo turista que está na rede hoteleira da Beira-Mar poderá vir de metrô para um jogo, ou para qualquer evento. Podemos promover junto a torcidas do Nordeste", afirma.

Além disso, lembra de eventos religiosos promovidos no CEU, como o Halleluya. "Achamos que era muito importante ter uma estação ali, e isso vai favorecer eventos que acontecem nesta área", declarou.

12 minutos deve ser o tempo de percurso entre as estações. A capacidade é de 360 passageiros por viagem.

O investimento previsto na obra é de quase R$181,6 milhões, mas Elmano espera um valor menor após a licitação.

"Ele vem pelo centro da Avenida. Isso nos favorece velocidade da obra, não vamos ter problemas com desapropriação nem dificuldade com licenças. Vamos ter muita celeridade para a construção", garantiu.

Ligação com o Aeroporto

Anteriormente, o VLT Ramal Aeroporto teria 2,4km de extensão, sendo 0,9km em elevado, com duas estações de embarque e desembarque, ligando a estação Expedicionários ao terminal. Agora, a ramificação se estenderá ao principal estádio de Fortaleza.

Inaugurada em dezembro de 2022, a estação Expedicionários faz parte da Linha Nordeste do VLT. O funcionamento é de 5h30 às 23h, com embarque gratuito. Por dia, 58 viagens de trem saem da estação Expedicionários, sendo 29 com destino à Parangaba e outras 29 com destino ao Mucuripe.

