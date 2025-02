Cadastro biométrico de torcedores no Castelão será por banco de dados e APP

O secretário de Esportes do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, detalhou como será o cadastramento biométrico dos torcedores para adentrarem na Arena Castelão a partir da referida data. Ele concedeu entrevista ao Jogada 2º Tempo desta terça-feira (4).

"Vamos trabalhar integrados aos clubes, aproveitando o sistema de base de dados já existente de Fortaleza e Ceará. Eles possuem um banco de dados dos sócios. Para os torcedores que não tenham cadastro nos clubes, que não são sócios, será criado um aplicativo para biometria facial. O torcedor fará o upload dos documentos e empresa contratada fará verificação dos dados. A empresa responsável é integrada ao projeto estádio seguro, do Ministério da Justiça".

Legenda: Rogério Pinheiro, em entrevista ao Jogada 2º Tempo Foto: Reprodução / TV Diário

O Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou nesta terça-feira (4), a implantação do reconhecimento facial na Arena Castelão no mês de março, de modo que as finais do Campeonato Cearense, marcadas para os dias 15 e 22, já terão o uso da tecnologia para acesso à praça esportiva.

Aparato de câmeras e catracas

Em seguida, Rogério informou que muitos testes de biometria facial já foram realizados no Castelão e que o estádio possui aparato de catracas e cameras.

"Desde 2023 estamos fazendo os devidos estudos, testando softwares até chegar no modelo final em 2024. Preparamos todo o processo e aproveitaremos o legado da Arena Castelão, com 144 catracas e 256 cameras. Todos os torcedores que estarão no interior do Castelão estarão sendo monitorados pela biometria facial a partir do dia 15, o primeiro jogo com controle acesso."

Por fim, o secretário do Esporte do Estado do Ceará declarou que a biometria facial evitará fraudes e barrará torcedores que tenham problemas com a justiça.

"Todos os torcedores, de organizadas ou comuns, só entrarão no estádio com o cadastro biométrico, com a biometria facial. Isso evitará que um torcedor entre com um cartão de sócio de terceiro, e um torcedor, ao tentar entrar no estádio, tiver um problema com a justiça, ele será identificado".