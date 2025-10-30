Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), anunciou um "consórcio da paz" com governadores aliados. Nesta quinta-feira (30), ele se reuniu com outros governadores para tratar sobre essa aliança entre os estados com foco na área de segurança pública. As informações são da CNN Brasil.

A sede do consórcio deverá ser no Rio de Janeiro. No entanto, apesar de liderar a formulação do grupo, o governo do Rio não deverá presidir o consórcio. Cláudio Castro declarou, em entrevista coletiva, que ação "é do Rio e para o Brasil".

"Nesse 'consórcio da paz', vamos integrar os estados por todos os meios: contingente, inteligência, apoio financeiro, enfim". Jorginho Mello (PL) Governador de Santa Catarina

Quais governadores participaram?

O consórcio de paz contou com os apoio dos seguintes governadores:

Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro;

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais;

Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina;

Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás;

Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul;

Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo;

Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal.

Jorginho Mello declarou que o consórcio busca ampliar ação para outros estados. "Se possível for, os 27 estados. Se possível for, vamos perseguir para isto", disse.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou que a iniciativa busca a "integração", especialmente em "momento emergencial". Um balanço parcial de quarta-feira (29) indicou 121 mortes. O número inicial, na terça-feira (28), era de 64 mortes, sendo 60 suspeitos e 4 policiais.