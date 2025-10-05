Ceará registra segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Quixeramobim

Um paciente foi internado na noite deste sábado (4), em Quixeramobim, no interior do Ceará, com suspeita de intoxicação por metanol. Esse é o primeiro caso oficialmente confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O paciente está internado no Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. Com essa ocorrência, sobe para pelo menos dois o número de casos sob investigação no Estado.

No entanto, a Sesa informou que ainda não recebeu notificação oficial sobre a paciente internada em um hospital particular de Fortaleza.

“A respeito do caso suspeito em Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed, a Sesa reforça que não foi notificada oficialmente até as 8h30 deste domingo (5)”, informou o órgão em nota.

Quando o caso é considerado suspeito?

Segundo a Sesa, o caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.

O que o Ceará está fazendo para lidar com os casos?

A Secretaria de Saúde informou que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento.

"A Sesa orienta os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação", diss.

A pasta acrescentou que "segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no Estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense".

Casos no Brasil

Em todo o país, o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol subiu para pelo menos 181, sendo 14 confirmados, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde em boletim divulgado no fim da tarde de sábado (4).

No início do mesmo dia, o balanço apontava 127 casos suspeitos e 11 confirmados, o que representa um aumento significativo em poucas horas.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 162 pacientes — 14 casos confirmados e 148 em investigação. O estado também registra uma morte confirmada e outras sete em apuração.

Confira o balanço por estado: